منظمة حقوقية تطالب بوضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، عن ترحيبها من جديد لاستجابة مختلف الأطراف العسكرية والسياسية، للدعوة الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار والتهدئة بمدينة طرابلس ومناطق الغرب الليبي.

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أنها تتابع بقلق كبير الخروقات المحدودة لإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة، داعية جميع أطراف النزاع باحترام إعلان وقف إطلاق النار والالتزام الكامل به، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصر أساسي لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وتأمين ممرات إنسانية أمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع.

وطالبت اللجنة، في بيانها، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، بالعمل على وضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وذلك لضمان الالتزام بتطبيقه على النحو الأمثل، وألا يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها مجددا، وللحيلولة دونما انهيار إعلان وقف إطلاق النار وسط تبادل للاتهامات بخرقها.