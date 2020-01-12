الثلاثاء.. «الخطوط الجوية الليبية» تستأنف رحلاتها من مطار معيتيقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد عودة الملاحة الجوية فيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم فإنها ستستأنف رحلاتها من مطار معيتيقة بدءا من بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن رحلاتها غدا الإثنين ستقلع من مطار مصراتة، سواء إلى اسطنبول أو تونس، بينما ستكون عودة هذه الرحلات إلى مطار معيتيقة.

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بأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة التي تتقاتل من أبريل 2019 في جنوب طرابلس، وضمن جهود دبلوماسية مكثفة على المستوى الدولي لحث أطراف الأزمة الليبية على العودة للمفاوضات.

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