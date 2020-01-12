سفارات الدول الخمس والبعثة الأوروبية ترحب بوقف إطلاق النار

رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بقبول الأطراف الليبية وقف إطلاق النار يوم الثاني عشر من يناير.

سفارات الدول الخمس والبعثة الأوروبية حثت في بيان لها الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية، مؤكدة أنها انطلاقا من روح مؤتمر برلين ما زالت ملتزمة بسيادة ليبيا وسلامة ترابها، وأن تظل حرة من التدخلات الخارجية غير المبررة، كما أكدت استعدادها لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية، وتسوية سياسية من شأنها أن تمكن جميع الليبيين من التمتع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.

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