لماذا قررت القيادة العامة وقف إطلاق النار الآن؟

قال الأكاديمي في جامعة عمر المختار عاطف الحاسية، إنه لا أحد يريد الحرب والدمار والضرر للبلاد والمواطنين وهذا مبدأ لعديد من المراقبين وللمؤسسة العسكرية، مضيفاً أن الجيش الوطني اضطر للدخول إلى طرابلس نظرا لتفشي حالة انعدام الأمن هناك وانتشار التشكيلات المسلحة.

وحول قرار القيادة العامة للجيش الوطني وقف إطلاق النار، أوضح الحاسية في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، أن هذا الموقف يندرج في إطار التكتيك، مؤكداً أن الثوابت التي وضعتها القيادة العامة والمتمثلة في احتكار السلاح والمؤسسات العسكرية والشرطية، ما تزال قائمة.

وبين الحاسية أن هذه الخطوة هي ناتجة عن تكتيك سياسي، والمعروف في الكثير من الأدبيات السياسية بالدبلوماسية الحربية التي اقتضتها الحاجة عبر المحافظة على الحلفاء الرئيسيين في محاربة الإرهاب وإعادة النظام والاستقرار إلى الدولة الليبية.

وذكر الحاسية أن روسيا استطاعت في الآونة الأخيرة جذب تركيا إليها عبر وعدها بتخفيف حدة العداء بينها وبين الجيش الوطني.

وبشأن بيانات الرئاسي التي صدرت في وقت متقارب، بيّن الحاسية أنها تؤكد حالة التخبط والخلاف التي يشكو منها جسد الوفاق، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في صالح القيادة العامة للجيش الوطني.

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