الدينار يصعد مجددا أمام العملات العربية والأجنبية

صعد الدينار مجددا أمام العملات العربية والأجنبية مع عودة التعاملات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، الأحد.

وتداول التجار الدولار بـ4.09 دنانير منخفضا ما مقداره 6 قروش، كما بيع اليورو عند الساعة الثالثة بـ4.500 دنانير. وشملت حالة الانخفاض الذهب عيار 18 كسر وبيع الغرام الواحد منه بـ148.5 دينارا.

أما العملات الأخرى فقد ظلت مستقرة لليوم الثاني على التوالي رغم موجة الانخفاض التي شملت العملات الرئيسية، وتداول التجار الليرة التركية بـ69 قرشا واستقر الجنيه المصري عند 24 قرشا.

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