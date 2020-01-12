تفاصيل لقاء السراج مع أردوغان في إسطنبول

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع عقد بحضور وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي في إسطنبول، مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي، حيث أكد السراج، على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع اية خروقات.

كما تم خلال الاجتماع، بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.