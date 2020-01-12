الحويج يبحث الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار ليبيا

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج، صباح اليوم الاحد الموافق 12 يناير 2019م، اجتماعا مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة ببنغازي، إلى مناقشة دور المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم القطاع العام والخاص وآلية التعاون بين وزارة الخارجية والغرقة في مجال التدريب والتطوير، كما تم بحث التنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب انعقاد المؤتمر الدولي تحت شعار “ليبيا 2020 الاستقرار وإعادة الاعمار”، وسبل تسهيل إجراءات الدخول للشركات الراغبة في المشاركة في هذا المؤتمر.

كما تم ايضاً مناقشة فتح المجال أمام الشركات للمساهمة في إعادة الاعمار والاستثمار في ليبيا.