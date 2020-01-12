بعد إعلان وقف إطلاق النار.. حكومة الوفاق تسافر لتركيا للقاء حليفها أردوغان

إسطنبول-العنوان

بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، سافر رئيس ووزيري خارجية وداخلية حكومة الوفاق، اليوم الأحد، إلى إسطنبول للقاء حليفهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيان حكومة الوفاق، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق، حيث تناول الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي في إسطنبول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد.

وحضر الاجتماع علاوة على فائز السراج وفتحي باشاغا ومحمد سيالة، كل من مستشار الأمن القومي بالحكومة، تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.

ودعا السراج أردوغان إلى أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع أي خروقات، كما أوضح بأن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب “القوة المعتدية”، وذلك في إشارة للجيش الوطني.

وأكد البيان، أنه تم بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم غير القانونيتين التي وقعتها حكومة الوفاق وتركيا في شهر 27نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.