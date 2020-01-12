بوتين وكونتي يؤكدان ضرورة تقيد طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أهمية تقيد طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه اليوم.

وبحث بوتين وكونتي، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن «الاستعداد لتسهيل عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين».

وبحسب بيان للكرملين اليوم، فإن الزعيمين بحثا هاتفيا الجهود المستمرة لحل الأزمة الليبية، إذ أشاد كونتي بالاتفاقيات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في 8 يناير في إسطنبول، وأفضت إلى وقف إطلاق النار بين الفريقين المتصارعين.

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وأعلنت الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قبول الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الأحد، وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته بـ«الرد على أي هجوم أو عدوان». وهي الهدنة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعاء الماضي.

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