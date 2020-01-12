مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا: ندعم حقن الدماء

أعلنت مصر ترحيبها بوقف إطلاق النار غير المشروط، الذي أعلن مساء أمس في ليبيا، معبرة عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على “فيسبوك”، اليوم الأحد، قالت فيه إن “مصر تؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية”. وقال البيان: “تؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

وأضاف البيان أن “مصر تشدد على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية”.

وقال البيان إن مصر “تذكر بأن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لاسيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية”.

وقال بيان الخارجية المصرية إن “مصر تؤكد أيضا، أن وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها”.