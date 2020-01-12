هيئة الشرطة تخرج دفعة لصالح الجوقة الموسيقية قرنادة

شحات-العنوان

احتُفل اليوم الأحد بمعهد تدريب الشرطة في قرنادة جنوبي شحات بتخريج 75 عضوا بهيئة الشرطة لصالح الجوقة الموسيقية قرنادة.

وأشرف على الدورة معهد تدريب الشرطة قرنادة، حيث شهد المتدربين التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني ومراسم الاستقبال والتشريفات.

وحضر مراسم الاحتفال نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن الأحيراش، ومندوب عن المنطقة العسكرية الجبل الأخضر ومدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، ومدير معهد تدريب الشرطة قرنادة عقيد ميلود عيسي ومدير أمن البيضاء ومدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية، بالإضافة الي مدير أدارة الشؤون الادارية بوزارة الداخلية ومدير معهد الضباط.

واستعرض الخريجين أمام في حفل التخرج أمام مدراء الأمن ومدراء الإدارات والمسؤولين بوزارة الداخلية وضباط القوات المسلحة ومسؤولي وأولياء أمور الطلبة. واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.