مثمنا الدور التركي..العدالة والبناء: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه شرط أساسي للحوار

أصدر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا الأحد، بشأن وقف إطلاق النار المعلن منذ صباح اليوم.

ودعا الحزب، خلال البيان، قوات حكومة الوفاق إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد بكل حزم وقوة في حالات الدفاع ضد أي خروقات من قبل قوات الجيش الليبي.

وأردف: “نثمن الدور الإيجابي للدولة التركية الشقيقة، ومساعيها الحميدة في الوصول إلى هذه الخطوة مع دولة روسيا”

وتابع البيان: “يجب أن يكون وقف إطلاق النار مجرد مقدمة، يتبعها إنهاء كامل للعدوان على كل الجبهات، وبدءٌ فوريٌّ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي”

وأضاف: ” نحذر من استغلال حفتر ومرتزقته وقف إطلاق النار كفرصة للتحشيد والغدر، وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكان العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، لما عرف عليه من غدر ونقض للعهود”، بحسب البيان.

وقال حزب العدالة والبناء، مخاطبا الأطراف الدولية، إن عموم الشعب الليبي قد أصبح ينظر إلى حفتر ويتعامل معه على أنه مجرم حرب مطلوب للعدالة، وليس شريكا في أي حل سياسي، مضيفا: “ندعو كل من غرر بهم حفتر من قبائل ومكونات وشخصيات، إلى الانحياز للوطن”

واستطرد قائلا: “إن وقف إطلاق النار يجب أن يترتب عليه فورا إنهاء أزمة جميع النازحين الليبيين، الذين بلغت أعدادهم مئات الآلاف”