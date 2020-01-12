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مثمنا الدور التركي..العدالة والبناء: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه شرط أساسي للحوار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا الأحد، بشأن وقف إطلاق النار المعلن منذ صباح اليوم.

ودعا الحزب، خلال البيان، قوات حكومة الوفاق إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد بكل حزم وقوة في حالات الدفاع ضد أي خروقات من قبل قوات الجيش الليبي.

وأردف: “نثمن الدور الإيجابي للدولة التركية الشقيقة، ومساعيها الحميدة في الوصول إلى هذه الخطوة مع دولة روسيا”

وتابع البيان: “يجب أن يكون وقف إطلاق النار مجرد مقدمة، يتبعها إنهاء كامل للعدوان على كل الجبهات، وبدءٌ فوريٌّ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي”

وأضاف: ” نحذر من استغلال حفتر ومرتزقته وقف إطلاق النار كفرصة للتحشيد والغدر، وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكان العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، لما عرف عليه  من غدر ونقض للعهود”، بحسب البيان.

وقال حزب العدالة والبناء، مخاطبا الأطراف الدولية، إن عموم الشعب الليبي قد أصبح ينظر إلى حفتر ويتعامل معه على أنه مجرم حرب مطلوب للعدالة، وليس شريكا في أي حل سياسي، مضيفا: “ندعو كل من غرر بهم حفتر من قبائل ومكونات وشخصيات، إلى الانحياز للوطن”

واستطرد قائلا: “إن وقف إطلاق النار يجب أن يترتب عليه فورا إنهاء أزمة جميع النازحين الليبيين، الذين بلغت أعدادهم مئات الآلاف”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • احلم يا خنزير يا معفن يا ذيوث. العوده للوراء لن تكون بل مستمرون في تحرير طرتبلس و ليبيا منكم يا فروخ الحرام يا خنازير يا لواطيين

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  • هذا صوان راس الشيطان لعنة الله عليك ايها العميل الخائن ليس عندك شرف ولا ذمة ولا ضمير ولا شرف

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  • اي دور تركي يا بغل الكارو قول الدور الروسي التركي طلع دوره كدورك صفر علي الشمال بدل وقرواطه والباقي ما دور شئ من فهمك للسياسه زمان طالب بقوه من القبعات الزرق التابعين للامم المتحده كي يقفوا بين الجيش في بنغازي والعصابات الارهابيه في القوارشه رغم القوارشه حي تابع لبنغازي فلو مانك حمار الامم المتحده لا تفصل بين جيش حارب في ارهابيين داخل أرضه

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