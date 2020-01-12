مصادر صحفية تتحدث عن لقاء جديد بين حفتر والسراج غدا في موسكو

أخبار ليبيا24

تحدثت مصادر صحفية، بينها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن لقاء جديد بين القائد العام للجيش الوطني، المشير خليف حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وذلك يوم غد الإثنين في موسكو.

وكشفت المصادر، وصول حفتر، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن السراج الذي أجرى اليوم الأحد زيارة إلى تركيا، سيصل غدًا إلى روسيا.

وفيما لم يتم تأكيد النبأ من أي مصادر رسمية، قالت، ذات المصادر، إن سبب الزيارة هو التوقيع على اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في غرب ليبيا، والذي جرى الإعلان عنه مساء يوم أمس السبت.

وجرى آخر اجتماع بين حفتر والسراج في باليرمو بصقلية خلال مؤتمر بشأن ليبيا استضافته إيطاليا يوم يوم 13 نوفمبر 2018.

والتقى السراج اليوم الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن اللقاء المغلق بين الرجلين استغرق قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول. وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية لم تصدر بيانا حول فحوى اللقاء.

في المقابل قالت حكومة الوفاق، إن لقاء السراج وأردوغان، تناول “مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي”.

وأشارت الحكومة، إلى أن السراج أكد على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع أية خروقات، كما أوضح بأن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب “القوة المعتدية”، وذلك في إشارة إلى الجيش الوطني.

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