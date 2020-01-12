السراج لأردوغان: نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوة المعتدية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن نجاح وقف إطلاق النار في طرابلس يرتبط بانسحاب القوة المعتدية على العاصمة، وفق قوله.

وأشار السراج، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أوردغان اليوم الأحد في مدينة إسطنبول، إلى أهمية التزام رعاة اتفاق وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع وقوع أية خروقات، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني.

وحضر الاجتماع الذي جاء في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين، كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي في إسطنبول، مستجدات الأوضاع في ليبيا ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وكانت قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق قد أعلنت أمس السبت، التزامها بوقف إطلاق النار بمحاور طرابلس، استجابة لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

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