اخبار ليبيا الان

المنقوش: هذه الأهداف سيضربها الطيران التركي بعد فشل الهدنة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال القيادي بعملية البنيان المرصوص سابقا، يوسف المنقوش، إنه لم يتم فرض وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل به، إلا بعد التدخل التركي.

وفي تصريحات تلفزيونية، عبر قناة “TRT” التركية، أضاف المنقوش، إنه في حالة اختراق الجيش الليبي، فسوف يكون هناك ردعا من الجانب التركي، الذي تعهد بذلك، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للدولة التركية هو أن قواتها ستتواجد في ليبيا لحفظ الأمن، وفق قوله.

وتابع: “في حال خرق الهدنة وفشلها، فسوف يكون هناك تدخل تركي قوي بضرب القواعد الجوية التي يخرج منها الطيران الذي يغير على مواقع الوفاق”مش

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حشمت بالمصاريت لو شرف ورجوله فلن يكون هذا موقفك من الجيش الليبي ولكن جميله المحن والنكبات فهي المحك والمختبر الذي تختبر فيه وبه معادن الرجال فأي طيران يا غبي سيقصف القواعد الليبيه اذا كان اردوغان نفسه أمس يستجدي في الزعيم الروسي قائلا ارجو أثر علي حفتر حتي يوقف الحرب

    رد

  • المنقوش: هذه الأهداف سيضربها الطيران التركي بعد فشل الهدنة ؟؟
    88: مش منك يا مريض ولكنك رجعت إالى أصلك ؟

    رد