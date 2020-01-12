المنقوش: هذه الأهداف سيضربها الطيران التركي بعد فشل الهدنة ؟؟

قال القيادي بعملية البنيان المرصوص سابقا، يوسف المنقوش، إنه لم يتم فرض وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل به، إلا بعد التدخل التركي.

وفي تصريحات تلفزيونية، عبر قناة “TRT” التركية، أضاف المنقوش، إنه في حالة اختراق الجيش الليبي، فسوف يكون هناك ردعا من الجانب التركي، الذي تعهد بذلك، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للدولة التركية هو أن قواتها ستتواجد في ليبيا لحفظ الأمن، وفق قوله.

وتابع: “في حال خرق الهدنة وفشلها، فسوف يكون هناك تدخل تركي قوي بضرب القواعد الجوية التي يخرج منها الطيران الذي يغير على مواقع الوفاق”مش