المشري: وافقنا على الهدنة استجابة لطلب أصدقائنا الأتراك

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأحد، إنه لا يعتقد أن تصمد هذه الهدنة طويلاً ما لم تُتخذ، إجراءات رادعة ضد من يقوم باختراقها.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “TRT” التركية، أضاف رئيس مجلس الدولة: “حفتر لا حدود لجنونه، ولا حدود لاختراقاته للمعايير الدولية، ولا حدود لجرائمه فيما يتعلق بالأعمال العسكرية، وبالتالي نحن لا نتوقع أن تصمد الهدنة، بالتالي نحن وافقنا وأصدرنا من المجلس الدولة بيانًا وأيدناها استجابة لطلب أصدقائنا الأتراك بأنه لابد أن نتعاون معًا لحل هذه المسألة، وأن حفتر بالتأكيد سيجنح إلى ما تعود عليه بعدم الرضوخ وعدم الالتزام”.

وأكمل: “حفتر يضع حلفاءه في موقف حرج، وخاصة الروس عندما يتكلمون عن إنهم سيُلزمون حفتر بأي نوع من الالتزامات، وهذا الأمر لن يحدث”.