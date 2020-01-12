خارجية الحكومة الليبية: لابد من إفساح المجال للجيش لدخول طرابلس سلميا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية، دعم إعلان القيادة العامة للجيش الليبي، قرار وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية، حقنًا للدماء ودعمًا للمسار السياسي السلمي.

ودعت الوزارة، خلال بيان اليوم الأحد، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ليبيا، ولعب دور هام بالضغط على المجموعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس، لكي تبادر بالتخلي فوراً عن سلاحها، ودعم خيارات الشعب الليبي.

وتابعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: “لابد أن تنحاز هذه الميليشيات والمجموعات إلى خيارات الشعب الليبي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقيادة العامة للجيش، وإفساح المجال لدخول طرابلس سلميًا دون إراقة المزيد من الدماء، وتجنبا لمزيد من التهجير والدمار.