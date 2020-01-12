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خارجية الحكومة الليبية: لابد من إفساح المجال للجيش لدخول طرابلس سلميا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية، دعم إعلان القيادة العامة للجيش الليبي، قرار وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية، حقنًا للدماء ودعمًا للمسار السياسي السلمي.

ودعت الوزارة، خلال بيان اليوم الأحد، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ليبيا، ولعب دور هام بالضغط على المجموعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس، لكي تبادر بالتخلي فوراً عن سلاحها، ودعم خيارات الشعب الليبي.

وتابعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: “لابد أن تنحاز هذه الميليشيات والمجموعات إلى خيارات الشعب الليبي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقيادة العامة للجيش، وإفساح المجال لدخول طرابلس سلميًا دون إراقة المزيد من الدماء، وتجنبا لمزيد من التهجير والدمار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • باذن الله سيدخل الجيش محررا طرابلس من الخونه و العملاء و المرتزقه الارهابيين و المخانب و خنازير الاخوان

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  • سيدخل الجيش ان طوعا او كرها للاخوان فكل اوكارهم فى طرابلس فى مرمى مدفعية الجيش اما الاستجابة لشروط الجيش الوطنى او ينتحروا ولن ينفعهم اردوغان الذى استنجد بالروس والمرة القادمة السحق والدعك هو الحل فالجيش حاليا يحاصرهم فى مساحة ضيقة جدا وكانت الدراسة معطلة فى مصراطة وطرابلس بينما الطلاب فى الاماكن المحرة يعيشون فى امان فى برقة وفزان وفى نصف طرابلس فى سرت وصبراته وترهونة وغيرها

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  • إفساح المجال لنبش القبور و هدم ما تبقى من بيوت و سلب و نهب على غرار عين زارة و المناطق التي دخلها الغوغاء خليط عجيب من المجرمين و اللصوص .

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