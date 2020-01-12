لقاء مرتقب للأطراف الليبية في موسكو

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف – قوله إن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قد يزورا روسيا قريباً للتسوية وبحث حل للأزمة الليبية الراهنة مع المسؤولين الروس.

يأتي هذا اللقاء بعد إعلان الطرفين لوقف إطلاق النار كما تداولت منصات إعلامية محسوبة على طرفي الصراع الليبي أخباراً لم تتاكد بعد عن لقاء أوسع سيضم أيضاً عقيلة صالح والمشري، حيث أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، حميد الصافي، أن المستشار عقيلة صالح، سيتوجه غداً إلى موسكو ، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار.

وأفاد الصافي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “رئيس المجلس سيبحث مع الجانب الروسي مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للتشكيلات المسلحة.

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