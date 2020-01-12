السراج: وقف إطلاق النار جاء من «موقف قوة»

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن قبول حكومته وقف إطلاق النار في حرب طرابس جاء من «موقف قوة» لمنع إراقة المزيد من دماء الليبيين، مع إمكانية «استئناف العملية العسكرية» حال حدوث أي «خروقات», وفق قوله.

وتابع السراج، في كلمة ألقاها للشعب الليبي من خلال قناة «ليبيا الأحرار»، أن المسار السياسي بعد وقف إطلاق النار يأتي استكمالا «لتضحيات الشهداء»، موجها رسالة إلى أهالي «الشهداء» والجرحى وكل من تعرض للأذى «بسبب هذا العدوان» ولكل شركاء الاتفاق السياسي والقوي المدنية، أنه «لن يفرط في حقهم الشهداء أو حلم الدولة المدنية»، وفق قوله.

وتابع أن وقف إطلاق النار خطوة أولى في سبيل المسار السياسي لاستكمال بناء الدولة «التي نحلم بها»، مضيفا «أطالب جميع الليبيين، بنبذ العنف والفرقة وأؤكد لهم أن الاختلاف يجب أن يتم بالحوار».

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