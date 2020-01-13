مسؤول روسي: لقاء منفصل بين حفتر والسراج مع القيادة الروسية في موسكو

أخبار ليبيا24

أفاد مسؤول روسي يوم الأحد أن كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري سيزورون موسكو قريبا لبحث حل الأزمة في ليبيا، لكنه لم يشر إن كانوا سيلتقون جميعا بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن كلا من حفتر والسراج سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”، مشيرا إلى أنه “سيتولى مسؤولون من مصر والإمارات دور المراقبين في المحادثات”.

وأضاف دينغوف، أن “المعلومات المتوفرة لدي بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستكون في صلبها شروط مواصلة التسوية في ليبيا.

وقال دينغوف إن “المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة”.

وأكد أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المتمركز شرق ليبيا، عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول الموضوع نفسه”.

وأعلن في ليبيا التزام الجيش الوطني وحكومة الوفاق بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.

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