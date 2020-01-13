مسؤول روسي: حفتر والسراج يزوران موسكو لتوقيع اتفاق بشأن الهدنة

قال رئيس دائرة الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينغوف، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات حول شروط مواصلة التسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة.

ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، أضاف دينغوف، أن القائد العام الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول ذات الموضوع.

وأوضح دينغوف، أن حفتر والسراج سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”، مضيفا، أن مسؤولين من مصر والإمارات سيتولوا دور المراقبين في المحادثات”، لافتا إلى أنه من غير الواضح حاليا ما إذا سيكون هناك لقاء بينهما في موسكو.