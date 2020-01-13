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مسؤول روسي: حفتر والسراج يزوران موسكو لتوقيع اتفاق بشأن الهدنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس دائرة الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينغوف، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات حول شروط مواصلة التسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة.

ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، أضاف دينغوف، أن القائد العام الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول ذات الموضوع.

وأوضح دينغوف، أن حفتر والسراج سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”، مضيفا، أن مسؤولين من مصر والإمارات سيتولوا دور المراقبين في المحادثات”، لافتا إلى أنه من غير الواضح حاليا ما إذا سيكون هناك لقاء بينهما في موسكو.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليس امام السراج سوى قبول كل شروط الجيش الوطنى الذى اصبح فى قلب طرابلس وقرب مصراطة واى فشل لوقف اطلاق النار يعنى الانتحار فكل مؤسسات طرابلس فى مرمى مدفعية الجيش الوطنى بما فيها مكتبه ومقر اقامته والمدارس مغلقة فى طرابلس ودخول الجيش لما تبقى من طرابلس امر حتمى طوعا او كرها

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