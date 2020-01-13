السراج: قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام، ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي.

السراج، وفي اتصال هاتفي مع قناة “ليبيا الأحرار”، تابع: “لا تعتقدوا أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية، فقبولنا بوقف اطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث اي خروقات لهذا الاتفاق”.

وأكمل رئيس المجلس الرئاسي: “علينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار، فلم يعد هناك مجالاً للقبول بحكم الفرد الشمولي، وفق ما ذكر، داعيا كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي و نبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار.

وكان قد قال رئيس دائرة الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينغوف، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات حول شروط مواصلة التسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة.