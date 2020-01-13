إعلام بركان الغضب يكشف تفاصيل المشاورات التي أجراها السراج مع قادة بركان الغضب قبل سفره لروسيا

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كشف، عبدالمالك المدني، المتحدث باسم المكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، أن القادة العسكريين وأمراء المحاور على علم باللقاء المزموع عقده بالعاصمة الروسية موسكو بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

وذكر المدني، أن السراج أجرى مشاورات مع أمراء المحاور حول وقف إطلاق النار اللقاء المزمع مع حفتر، مشيرًا إلى أن السراج وعد بالتمسك بطلب عودة الجيش الوطني إلى مواقعه السابقة قبل 4 أبريل 2019.

وقال المدني على فيسبوك، “باختصار شديد، كل رجال عملية بركان الغضب على قلب رجل واحد وكان للقادة العسكريين وأمراء المحاور علم باللقاء المزمع عقده بموسكو، وكانت لهم الكلمة الفصل حول هذا الاتفاق، حيث قام السراج بمشاورتهم قبل اتخاذ قراره”.

وأضاف، “الشرط الأساسي الذي وعدت حكومة الوفاق الوطني التمسك به هو عودة المعتدي بقواته من حيث أتى”.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، “رجالنا مرابطون بالمحاور وأيديهم على الزناد، ودعواتكم لهم”.

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