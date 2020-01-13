اخبار ليبيا الان

الغارة الأميركية الفرنسية على غدامس –((صور))

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

احتضن مسرح المعهد العالي للعلوم و التقنية في مدينة غدامس محاضرة تأريخية بمناسبة حلول الذكرى السابعة و السبعين  للغارة الأميركية الفرنسية على مدينة غدامس التي وقعت في 11 يناير 1943 إبان الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء .

أُقيمت المحاضرة تحت إشراف وتنظيم المشروع الوطني لتوثيق تراث مدينة غدامس وبحضور أعضاء المجلس البلدي ولفيف من أهل المدينة ونخبة من الباحثين والمهتمين بقضايا التاريخ .

وقام مدير المشروع مختار السنوسي حودة خلال هذا المحفل بسرد معلومات و شهادات و حقائق تعرض لأول مرة ، كما تم تكريم بعض الشخصيات المميزة بالمدينة بمنحهم درع الوفاء نظير جهودهم المبذولة من أجل الحفاظ و صون الموروث الحضاري الغزير لمدينة غدامس.

يُذكر أن تلك الغارة كادت أن تقضي على حضارة و تاريخ غدامس الذي يمتد لأكثر من 4 آلاف سنة  .. ولاتزال آثار و شواهد  مخلفات الغارة  المدمرة  باقية- حسب القيمين على المحاضرة من العارفين بتاريخ غدامس العريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك