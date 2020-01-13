الغارة الأميركية الفرنسية على غدامس –((صور))

تقرير|218

احتضن مسرح المعهد العالي للعلوم و التقنية في مدينة غدامس محاضرة تأريخية بمناسبة حلول الذكرى السابعة و السبعين للغارة الأميركية الفرنسية على مدينة غدامس التي وقعت في 11 يناير 1943 إبان الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء .

أُقيمت المحاضرة تحت إشراف وتنظيم المشروع الوطني لتوثيق تراث مدينة غدامس وبحضور أعضاء المجلس البلدي ولفيف من أهل المدينة ونخبة من الباحثين والمهتمين بقضايا التاريخ .

وقام مدير المشروع مختار السنوسي حودة خلال هذا المحفل بسرد معلومات و شهادات و حقائق تعرض لأول مرة ، كما تم تكريم بعض الشخصيات المميزة بالمدينة بمنحهم درع الوفاء نظير جهودهم المبذولة من أجل الحفاظ و صون الموروث الحضاري الغزير لمدينة غدامس.

يُذكر أن تلك الغارة كادت أن تقضي على حضارة و تاريخ غدامس الذي يمتد لأكثر من 4 آلاف سنة .. ولاتزال آثار و شواهد مخلفات الغارة المدمرة باقية- حسب القيمين على المحاضرة من العارفين بتاريخ غدامس العريق.

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