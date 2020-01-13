إنقاذ 79 مهاجر قبالة سواحل صبراتة

تقرير|218

قام مركز المهاجرين غير القانونيين في مدينة صبراتة بإنقاذ عدد 79 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليتين قرابة ساحل المدينة.

أُنقذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين على مدار يومين ، الأولى يوم الجمعة الماضي، من على قارب مطاطي يقل 56 مهاجر غير قانوني كانوا يبحرون نحو ايطاليا .. وثاني العمليات فجر أمس الأحد حيث تم إنقاذ عدد 23 مهاجر غير قانوني من بينهم امرأة واحدة وتم التحفظ عليهم بمركز المهاجرين غير القانونيين بمدينة صبراتة.

وأكد رئيس مركز المهاجرين غير القانونيين في صبراتة بأن المهاجرين بصحة جيدة وسيتم تحويلهم إلى الجهات الاختصاص، ليتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

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