اجتماع درنة حول إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية

شهدت قاعة المعهد العالي للمهن الشاملة درنة عقد اجتماع لقطاع التعليم بالمدينة ضم مُدير إدارة الجودة الشاملة بوزارة التعليم محمد المبروك مسعود مع مُدير مكتب التعليم الأساسي ومُدير مكتب التعليم الثانوي ومُدير مكتب الإمتحانات ومُديري مدارس التعليم الأساسي ومدارس التعليم الثانوي التابعة لمكتب الخدمات التعليمية درنة.

وتباحث المجتمعون عرض إدارة الجودة وآلية العمل بها داخل المؤسسات التعليمية وتطبيقها ومعرفة ماهية المشاكل التي تواجه مُديري المدارس وتقديم كافة النقاط المهمة من قبل المديرين والعمل على تعزيزها من قبل مُدير مكتب إدارة الجودة الشاملة بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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