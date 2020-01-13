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العزيزية..سرقة 3500 متر نحاس في اعتداء على شبكة الكهرباء

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سطت مجموعة مجهولة خارجة عن القانون في العزيزية على شبكة الكهرباء بسرقة خط البحاير بمسافة 3500 متر من أسلاك النحاس وكسر 4 أعمدة ضغط عالي و 15 عمود ضغط منخفض.

وأسفر هذا الاعتداء – حسب المتحدث الرسمي للشركة محمد التكوري- عن فقد التغذية عن عدد 2 محولات وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة جامع أبود بوس وما حولها.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة بتحمل مسؤوليتها وتشكيل غرفة أمنية وتسيير دوريات ليلية لملاحقة الجناة الذين ألحقوا ضرراً جسيما في مكونات شبكة التوزيع كما أعلنت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها عن أية انقطاعات تحدث نتيجة تلك التعديات الشبه يومية في بلدية الجفارة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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