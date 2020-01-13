ترقب لتوقيع اتفاق على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي في موسكو

يصل كل من قائد قوات “جيش ليبيا الوطني” المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الاثنين إلى موسكو، بهدف محاولة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بينهما، بعد أشهر من المعارك الضارية على أطراف العاصمة طرابلس. ومن الممكن أن يوقع الطرفان على الاتفاق الذي يتم برعاية روسية تركية الاثنين.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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