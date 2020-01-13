بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي يناقشان جهود تسوية الأزمة الليبية

ليبيا – أعلن الكرملين اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

الكرملين أوضح وفقاً لما نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجانبين ناقشا جهود تسوية الأزمة وأهمية التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن مصادر بالخارجية الروسية قد أكدت اليوم الاثنين وصول كل من القائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس الرئاسي السراج إلى موسكو لعقد مفاوضات لبحث سبل حل الأزمة السياسية الراهنة وتوقيع إتفاق لوقف إطلاق النار.