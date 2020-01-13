اخبار ليبيا الان

بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي يناقشان جهود تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن الكرملين اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

الكرملين أوضح وفقاً لما نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجانبين ناقشا جهود تسوية الأزمة وأهمية التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن مصادر بالخارجية الروسية قد أكدت اليوم الاثنين وصول كل من القائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس الرئاسي السراج إلى موسكو لعقد مفاوضات لبحث سبل حل الأزمة السياسية الراهنة وتوقيع إتفاق لوقف إطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك