معزب: سيتم تكوين مجموعة من 39 شخصية لتنفيذ الآليات التي يتفق عليها بمؤتمر برلين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن فرص نجاح المؤتمر الليبي تتمثل في حضور الدول المؤثرة في الوضع الليبي وأن التزامها بما يتوافق عليه سيساهم في إمكانية تنفيذه.

معزب لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الأمر يتوقف أيضاً على خارطة الطريق وما إن كانت تحت مظلة الاتفاق السياسي أم هناك خيارات أخرى.

وبيّن أنه حسب ما يشاع سيتم تكوين مجموعة من 39 شخصية لتنفيذ الآليات التي يتفق عليها في مؤتمر برلين ويمثل مجلس للدولة 13 شخصية و13 من مجلس النواب، و13 تختارهم البعثة طبقاً لاعتبارات خاصة من مختلف المناطق الليبية.

وشدد على أن هذا الاقتراح لم يصل المجلس بشكل رسمي إلا أن هذا النقاش يدور في الأوساط السياسية وأنه حال الاتفاق على خارطة الطريق بالآلية القديمة بتمثيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين سيسهل من اتخاذ القرارات بشكل جيد.

كما أشار إلى أن مهام الـ39 شخصية ستكون في تنفيذ ما يتفق عليه بحيث أنهم سيختارون الشخصيات التي ستعتمد في خارطة الطريق.

وإعتبر أن الأزمة الرئيسية تتمثل في الملف الأمني وأنها معضلة كبيرة دون حلها لا يمكن تنفيذ أية حلول سياسية، مشيراً إلى أن الشرق يقول إنه الجيش الرسمي للدولة الليبية وأن من هم في الغرب مجموعات ومليشيات وحكومة الوفاق ترى أن القوات في الشرق هي مليشيات أيضاً حسب تعبيره.

ويرى أنه لابد من النظر في الأزمة الأمنية بشكل عام وشامل دون تقسيمات على أن تكون المعالجة بشكل عام وشامل كما ورد في الاتفاق السياسي بالصخيرات.

وتابع أنه إذا اتفق في مؤتمر برلين على أن الترتيبات الأمنية يمكن حلها طبقاً لاتفاق الصخيرات يمكن الخروج من الأزمة بسلاسة إلا أنه حل عدم حسم الملف الأمني لن تكون هناك أية خطوات للأمام في الأزمة.

معزب أكد على أن المجموعات غير الشرعية موجودة في الشرق والغرب إلا أنه في الشرق استطاع حفتر ضمها تحت المظلة إلا أنها في الغرب والجنوب لا تزال لها قيادات ومشارب مختلفة وفقاً لقوله.

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