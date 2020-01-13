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باشاغا: النضال مستمر في ليبيا لإقامة دولة مدنية تنبذ العنف والتطرف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص 

ذكر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن النضال مستمر في ليبيا، في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، مؤكدًا على ضرورة الخضوع لإرادة الشعب التي تريد السلام.

باشاغا قال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “النضال مستمر في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ العنف والتطرف وتضمن لشعبها العيش الكريم في أمن وسلام”.

وتابع: “يجب أن يخضع الجميع إلى إرادة الشعب التي تريد السلام والاستقرار وتنبذ الحرب والدمار، انتصار إرادة الشعب”.

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أعلن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارًا من منتصف ليل ليلة الثاني عشر من يناير الجاري .

وقال المسماري، في بيانٍ مرئي، “هذا الإعلان يأتي على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، وسوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • النضال من اجل المحتل العثمانى والمرتزقة السوريين لمحاربة الجيش الوطنى الليبى لاقامة دولة عثمانية مهلبية ياحلاوة على النضال وتكون امك وزوجتك وبنتك واختك من حريم السلطان ليكتمل النضال اتفوووووه عليك

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