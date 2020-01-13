ميركل تطلع السيسي على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة بخصوص الملف الليبي

ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الأحد اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا.

وأطلعت ميركل السيسي على الجهود والاتصالات الالمانية الاخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

كما تم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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