الهلال الأحمر يناشد البعثة لمساعدته في الوصول لجثامين المدنيين

ناشدت فرق الهلال الأحمر التابعة لفرع طرابلس البعثة الأممية بالتنسيق معها لتتمكن من الوصول إلى مواقع جثامين المدنيين العالقة في أماكن الخطر.

وأشارت فرق الهلال الأحمر في مناشدتها للبعثة إلى أنها تسعى للتعاون مع البعثة الأممية للوصول إلى منطقة السدرة أولاً، لإنهاء عمليات استخراج الجثامين.

وكان لفرق الهلال الأحمر في طرابلس دور كبير في إنقاذ أرواح عشرات المدنيين أثناء الاشتباكات وإيصال مواد الإغاثة للعائلات العالقة بمناطق الخطر.

كما نظم الهلال الأحمر فرع طرابلس حملات متتالية للتبرع بالدم في وقت تشهد فيه المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في جميع فصائل الدم بسبب ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاشتباكات.

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