اليوم.. حفتر والسراج في موسكو لبحث مستجدات الملف الليبي

تحتضن العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، محادثات تجمع بين القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.

وبحسب مصادر روسية، فأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وصل موسكو اليوم الاثنين لإجراء مباحثات بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، فيما سيصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، اليوم إلى العاصمة الروسية للهدف ذاته.

هذا وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، قد أعلن في وقت سابق أن قائد “الجيش الليبي” خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، سيزوران موسكو لبحث الأزمة الليبية.

يأتي هذا وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير استجابة لمبادرة صدرت من الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.