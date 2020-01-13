السراج وأردوغان.. “لقاء غامض” سَبِق محطة موسكو

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج زيارة خاطفة إلى تركيا التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان داخل مكتبه الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول.

ولم يُعلن الجانب التركي عن أي تفاصيل حول اللقاء عدا أنه استغرق ساعتين ونصف من المباحثات المُغلقة.

وعلى غير العادة، أشارت وكالة الأناضول في سياق إعلانها عن انتهاء لقاء السراج وأردوغان إلى أن الرئاسة التركية لم تُصدِر أي بيان حول فحوى اللقاء.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي توجه بعد انتهاء اللقاء من تركيا إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشأن مبادرة وقف إطلاق النار.

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