اليوم.. مباحثات روسية تركية لبحث الأزمة الليبية

يلتقي اليوم الاثنين، وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي شويغو، وسيرغي لافروف، نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، في العاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تسوية الأزمة الليبية، والتنسيق بين روسيا وتركيا في سوريا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت صحيفة “ميليت” التركية، أفادت في وقت سابق بأن وزيري الخارجية والدفاع التركيين سيزوران موسكو، الأحد، مضيفة أن الوفد التركي سيضم رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان.