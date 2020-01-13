إنقاذ 79 مهاجراً قبالة سواحل صبراتة

قام مركز المهاجرين غير القانونيين في مدينة صبراتة بإنقاذ عدد 79 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليتين قرابة ساحل المدينة.

أُنقذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين على مدار يومين ، الأولى يوم الجمعة الماضي، من على قارب مطاطي يقل 56 مهاجر غير قانوني كانوا يبحرون نحو ايطاليا .. وثاني العمليات فجر أمس الأحد حيث تم إنقاذ عدد 23 مهاجر غير قانوني من بينهم امرأة واحدة وتم التحفظ عليهم بمركز المهاجرين غير القانونيين بمدينة صبراتة.

وأكد رئيس مركز المهاجرين غير القانونيين في صبراتة بأن المهاجرين بصحة جيدة وسيتم تحويلهم إلى الجهات الاختصاص، ليتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية