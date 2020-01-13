زاخاروفا: المحادثات الروسية التركية بدأت في موسكو

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن المفاوضات الروسية التركية بصيغة “2 + 2” (وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين) بدأت في موسكو، وسينضم إليهما فيما بعد ممثلو ليبيا الذين وصلوا إلى دار استقبال وزارة الخارجية الروسية.

وقالت زاخاروفا على “فيسبوك”: “وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بين رئيسي روسيا وتركيا، بدأت محادثات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع بشأن التسوية الليبية اليوم في دار استقبال وزارة الخارجية. وصل ممثلو الأطراف الليبية وسينضمون إلى المفاوضات لاحقا”.

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