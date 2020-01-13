ركن البحرية بالقيادة العامة: قرار وقف إطلاق النار لا يشمل السواحل الليبية أو قرار إغلاق ميناءي مصراتة والخمس

ليبيا – قالت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة أمس الأحد إن قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش لا يشمل تأمين السواحل الليبية أو قرار غلق ميناءي مصراتة والخمس.

الناطق باسم رئاسة أركان البحرية علي ثابت وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن تأمين السواحل تسير على أكمل وجه.

وأشار إلى أن القوات البحرية أوقفت باخرة إيطالية كانت متجهة إلى ميناء مصراتة وأجبرتها على تغيير خط سيرها إلى ميناء جليانة في مدينة بنغازي لتفتيشها والتحقيق مع طاقمها وذلك تنفيذا لحظر إبحار السفن بميناءي مصراتة والخمس.

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