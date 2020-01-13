حصري – الملك عبد الله الثاني: لا يمكننا أن نترك المنطقة في حالة عدم استقرار

في حوار حصري خص به فرانس24، تطرق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لعدة مواضيع بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، والتوتر الأمريكي الإيراني، والوضع في العراق، والملف الليبي، ورحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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