إفتاء الوفاق: لا يجوز وقف إطلاق النار غير المشروط

طرابلس-العنوان

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق إلى تشكيل جسم عسكري منظم يحمي “الثورة” ويدافع عن حقوقهم، مؤكدًا على ضرورة دمجه في”منظومة الجيش الليبي”، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار مشروط بسحب العدو لقواته ورجوعه من حيث أتى.

وقال المجلس، في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك “في الوقت الذي يجري فيه الكلام على وقف الحرب في طرابلس، نؤكد على جملة من المسائل تبصيرا بالأحكام الشرعية عندما تلتبس الأمور، حيث نحَيِّي كل القوات المرابطة على حدود العاصمة طرابلس وباقي الثغور والمدن التي تصدت لهذا العدوان، ونوصيهم بالصبر والثبات وأخذ الحذر والانتباه لخداع العدو الغادر، وعدم ترك مواقعهم”

وأضاف البيان “يدعوهم المجلس قبل أن يتفرقوا إلى تشكيل جسم عسكري منظم يحمي الثورة ويدافع عن حقوقهم، يُدمج في منظومة الجيش الليبي، حتى لا يقعوا في نفس الأخطاء السابقة بانصرافهم عن المشهد بعد المعارك، الأمر الذي جعلهم وقودا للحرب، وأضعف تيار الثورة وقَوَّى أعداءها، كما يدعو المجلسُ الحكومةَ إلى دعم هذه الرؤية، وعدم خذلان القوات المرابطة كما حدث في السابق”.

وتابع “نؤكد على ما جاء في بيان المجلس الرئاسي الأخير؛ بأن وقف إطلاق النار مشروط بسحب العدو لقواته ورجوعه من حيث أتى، ويرى المجلس أنه لا يمكن القبول ببقائها في مواقعها”، وفق البيان.

وأكد المجلس في بيانه على أن وقف القتال متوقف على خروج المعتدي من هذه الأماكن، وكذلك الوفاء لدماء الشهداء الذين قتلوا من أجل قضيتهم واجب، ولا يجوز خذلانهم ولا التخلي عنهم بوقف إطلاق نار غير مشروط، بحسب البيان.