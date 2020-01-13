يليه اجتماع بحضور السراج والمشير حفتر.. زاخاروفا تعلن بدء المحادثات الروسية التركية بشأن التسوية الليبية

ليبيا – أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المفاوضات الروسية التركية على شكل “2 + 2” (رئيسا وزارتي الخارجية والدفاع في الدولتين) بدأت في موسكو وسينضم إليهما فيما بعد ممثلو ليبيا الذين وصلوا إلى دار استقبال زارة الخارجية الروسية.

زاخاروفا وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنبك” الروسية اليوم الإثنين قالت:” وفقاً للإتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بين رئيسي روسيا وتركيا بدأت محادثات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع بشأن التسوية الليبية اليوم في دار استقبال وزارة الخارجية، وصل ممثلو الأطراف الليبية وسينضمون إلى المفاوضات لاحقا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية