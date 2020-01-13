بوريل: على الأطراف الليبية الاستفادة من وقف إطلاق النار

اعتبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، أن اعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يوفر فرصة مهمة لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي للأزمة.

وأشار بوريل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى ضرورة أن تعمد الأطراف الليبية المتنازعة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل.

وأضاف قائلاً: “إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في انجاز عملية برلين في إطار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي.

واختتم كلامه بالتأكيد على أن كل الليبيين يستحقون السلام والازدهار.

وكانت العديد من الأطراف الدولية قد رحبت بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس في ليبيا، مع اعترافها بهشاشته.

ويأتي كلام بوريل والأطراف الغربية في ظل تقارير تتحدث عن عزم كل من رئيس الوزراء الليبي في الحكومة المعترف بها دولياً فائز السراج والقائد العسكري خليفة حفتر، زيارة موسكو اليوم لتوقيع اتفاق الهدنة.

وجاء اتفاق الهدنة التي بدأت حيز التنفيذ يوم أمس الأحد، بناء على دعوة مشتركة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

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