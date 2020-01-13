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أردوغان يرأس وفد تركيا إلى برلين يوم 19 يناير

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أردوغان سيترأس الوفد التركي المشارك في مؤتمر برلين يوم 19 يناير

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • طبعا سيحضر ممثلا عن المليشيات الارهابية والمرتزقة وولى امر السراح

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  • مهزلة يا ليبين اوردغان يحضر مؤتمر وافهموا واعرفوا هذا التركي العثماني من يمثل وانت اشربوا من البحر والقادم هو الاسواء ….. والسبب الذي أوصلنا إلى هذه المسخرة ملك الملوك والشطيح والرقص ولولا هذا لما اجتمع علينا الاوغاد من كل حدب وصوب ……

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