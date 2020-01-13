أردوغان يرأس وفد تركيا إلى برلين يوم 19 يناير

أردوغان سيترأس الوفد التركي المشارك في مؤتمر برلين يوم 19 يناير
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أردوغان سيترأس الوفد التركي المشارك في مؤتمر برلين يوم 19 يناير
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
طبعا سيحضر ممثلا عن المليشيات الارهابية والمرتزقة وولى امر السراح
مهزلة يا ليبين اوردغان يحضر مؤتمر وافهموا واعرفوا هذا التركي العثماني من يمثل وانت اشربوا من البحر والقادم هو الاسواء ….. والسبب الذي أوصلنا إلى هذه المسخرة ملك الملوك والشطيح والرقص ولولا هذا لما اجتمع علينا الاوغاد من كل حدب وصوب ……
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