رئيس المجلس الأوروبي وأردوغان يناقشان الوضع بليبيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة باهجة في إسطنبول رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

اللقاء الذي استمر ساعتين تطرق إلى عدة قضايا على رأسها الحرب في طرابلس بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة وإلى المبادرة الروسية التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار.

المجلس الأوروبي أصدر بياناً ذكر فيه أن ميشيل رحب بدعوة بوتين وأردوغان لوقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤتمر برلين.

وفي السياق ذاته التقى رئيس المجلس الأوروبي الأحد في القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث اتفقا على أهمية أن تضمن التسوية الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة.

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