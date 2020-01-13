صحيفة: إيطاليا تريد زيادة قوتها العسكرية في ليبيا

تقوم وزارة الدفاع الإيطالية بوضع مرسوم جديد يمكن أن يزيد من الوحدة العسكرية الإيطالية في ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة “إل ميساجيرو” المحلية يوم الاثنين.

وبحسب الصحيفة، فإن البعثة الإيطالية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا فيها 250 جنديا. إنهم يحمون مستشفى مصراتة الميداني ويدعمون خفر السواحل الليبي بمكافحته ضد الإتجار بالمهاجرين والأسلحة في البحر المتوسط.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع لورينزو غيريني عن الحاجة إلى “إعادة تشكيل” البعثات الأجنبية الأخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة في الوحدة في ليبيا. لدى إيطاليا اليوم 500 جندي في كوسوفو، و800 شخص في أفغانستان، ولا يزال 900 جندي في العراق.

وفقًا لصحيفةIl Messaggero ، فإن رغبة إيطاليا في زيادة وجودها العسكري في ليبيا تتماشى مع التحضير لمؤتمر حول التسوية السلمية، والمزمع عقده في برلين. في إطار هذه العملية، يمكن تنظيم بعثة دولية لحفظ السلام، والجانب الإيطالي مستعد للمشاركة فيها.