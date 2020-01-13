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الرئيس الشيشاني: روسيا ستدعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن روسيا تعتبر داعماً لاستعادة السلام والحفاظ على وحدة ليبيا، في إشارة إلى مبادرتها المشتركة مع تركيا لوقف إطلاق النار، والمباحثات التي سيُجريها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في موسكو.

وعبر قاديروف عن ثقته في القيادة الروسية وقدرتها على مواصلة السعي نحو توجيه مبادرات ناجحة فيما يخص القضية الليبية، لافتاً إلى استجابة أطراف القتال للمبادرة الروسية التركية ما أفضى لوقف إطلاق النار بشكل مبدئي في طرابلس.

ولم يستبعد الرئيس الشيشاني تسجيل حالات خرق لقرار وقف إطلاق النار بمحاور القتال في طرابلس، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن ينصب على بداية التحرك الفعلي نحو موقف موحد لوقف إراقة الدماء في ليبيا، معتبراً أنها خطوة كبيرة ستُحسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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