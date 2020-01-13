الفارسي يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس |

13 January, 2020

دعا المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، جميع أبناء الشعب الليبي إلى الاتجاه نحو مصالحة وطنية شاملة.

وقال الفارسي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “بعد وقف إطلاق النار يجب على الدول التي فرضته أن تسعى إلى تثبيته نهائيا والمضي قدما في إيجاد تسوية سياسية تفرضها أيضا تلك الدول بما أن لها دور فعال على أطراف الصراع، فمؤتمر برلين لن يكتب له النجاح إلا بضغط من موسكو وأنقرة، فالحرب لم تجر على الليبيين الا ويلات النزوح والموت والدمار ونهب الثروات وتدخل الاجنبي وعلى كل النخب الوطنية والقنوات الفضائية وضيوفها ومدوني شبكات التواصل الاجتماعي أن يتوقفوا عن بث خطاب الكراهية والحرب، وينشروا خطاب التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن وتهيئة الأجواء لمصالحة وطنية شاملة من أجل بناء الدولة الدستورية المنشودة التي يسودها القانون والأمن”، بحسب تعبيره.