رئاسة أركان القوات البحرية : قرار وقف إطلاق النار لا يشمل قرار غلق ميناءي مصراتة والخمس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة إن قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش لا يشمل تأمين السواحل الليبية أو قرار غلق ميناءي مصراتة والخمس.

الناطق باسم رئاسة أركان البحرية علي ثابت وفي تصريحات صحفية، أوضح أن تأمين السواحل تسير على أكمل وجه.

وأشار إلى أن القوات البحرية أوقفت باخرة إيطالية كانت متجهة إلى ميناء مصراتة وأجبرتها على تغيير خط سيرها إلى ميناء جليانة في مدينة بنغازي لتفتيشها والتحقيق مع طاقمها وذلك تنفيذا لحظر إبحار السفن بميناءي مصراتة والخمس.

وكان رئيسا تركيا وروسيا قد دعوا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الثانس عشر من يناير بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق .

وقالت كل من قيادة الجيش، وحكومة الوفاق الوطني إنهما وافقتا على الهدنة بشروط.

لكن حكومة الوفاق قالت في بيان إنها رصدت إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد ”دقائق“ من موعد بدء وقف إطلاق النار في بعد منتصف الليل مباشرة.

كما سُمع تبادل إطلاق نار في صلاح الدين وعين زارة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وأي محاولة لفرض وقف دائم لإطلاق النار ستكون صعبة التنفيذ بسبب الانقسامات في التحالفات العسكرية في ليبيا، إذ تقف فصائل مسلحة وقوات أجنبية إلى جانب كل طرف من الطرفين اللذين يصف كل منهما الآخر بالميليشيا.

وقال اللواء المبروك الغزوي القائد بقوات الجيش الوطني الليبي إن الميليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف ليل الثاني عشر من يناير الجاري من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها“.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها رصدت ”خروقات لهذا الاتفاق من قبل الميليشيات المعتدية“ وأضافت ”المجلس الرئاسي .. يجدد التزامه بوقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل، وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها“.

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