في نقاط.. بوابة إفريقيا تتحصل على بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية من داخل الخارجية الروسية لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، المقرر توقيع اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، بين القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وبحسب ما أفادتنا به مصادرنا، فأن الاتفاق يتضمن الآتي:

روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا لإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

– وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، والاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

– إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

– الهدنة تشمل سحب القوات من الوفاق ومن قوات الجيش الليبي والعودة على الثكنات دون اَي شروط والحل السياسي فقط.

– بعض “الميلشيات المسلحة” ستقوم بتسليم أسلحتها وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

– تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.

– سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج وان كلا منهم ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

– ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي أبرزها مكافحة الاٍرهاب والتنظيمات الارهابية وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

– هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق ولكن لازالت في مرحلة مبكرة.

– إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الليبي يتولى مهام تامين آبار النفط والغاز.